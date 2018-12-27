فتحي عبد الوهاب: جدي كان عنده سينما أثرت في حياتي الفنية

قال الفنان فتحي عبدالوهاب، إن جده كان له تأثير في حياته الفنية، لامتلاكه سينما في إحدى القرى الريفية .



وقال عبد الوهاب خلال حواره في برنامج " حفلة 11"، المذاع علي قناة "ON E"، "جدي كان عنده سينما في قرية ريفية، وكل الأطفال في عائلتنا لما الإجازة تيجي الآباء والأمهات عشان يرتاحوا منهم شوية يودوهم عند جدي في القرية".



وأوضح عبد الوهاب أنه كان يتابع كافة الأفلام التي كانت تُعرض في تلك السينما كونه أحد أقارب صاحبها ، معربا عن تمنياته أن تتواجد السينما داخل الريف المصري من جديد ".

