شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

شاركت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان متابعيها صورًا من الأجواء العائلية الخاصة باحتفالات الكريسماس، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت كيم في صورة عائلية برفقة زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست وأبنائها الثلاث نورث، سانت، وشيكاغو.



واللافت أن ابنة كيم كاردشيان الكبرى سانت، والتي تبلغ من العمر 5 سنوات ظهرت بأحمر شفاه رغم صغر سنها، لتؤكد نجمة تليفزيون الواقع أن ابنتها نسخة منها وتسير على نهجها فيما يخص عالم الموضة.



يذكر أن كيم كاردشيان أعلنت أن هي وباقي شقيقاتها سوف يغلقون التطبيقات ومواقع الإنترنت الخاصة بهن في مطلع 2019.