أول جلسة تصوير لـ نانسي عجرم في حملها الثالث

خضعت النجمة اللبنانية نانسي عجرم لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة " فوج " العالمية، حيث تعد ذلك أول صور لنانسي خلال حملها الثالث.



وظهرت نانسي بعدة إطلالات مختلفة خلال الجلسة، حيث ظهرت بكامل أناقتها مع بطنها المنتفخ، فيبدو أنها قاربت على الولادة خلال الشهور الأولى من عام 2019.



ورغم بطنها المنتفخ إلا أن الحمل لم يعق نانسي عجرم عن حفلاتها الفنية في العديد من الدول المختلفة، فدومًا ما تنشر صورا لها في حفلاتها خلال الشهور الماضية على حسابها الخاص على "إنستجرام".

