الأنبا عمانوئيل يترأس ندوة التكوين الدائم لخدام الإيبارشيّة

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ندوة التكوين الدائم لخدام وخادمات الإيبارشيّة، وذلك بإعداد وإشراف مجلس إدارة معهد التربية المسيحية بالأقصر، وأسوان، بقيادة الأخت الراهبة أنطوانيت، والأخت الراهبة مارينا، والأب أمجد عزت بحضور بعض أعضاء هيئة التدريس: الأب ملاك ناجي، والأب يوحنا معطي، والأب تيموثاوس نبيل.

الرجاء مش حلم

أقيمت فعاليات الندوة التكوينية تحت شعار "الرجاء مش حلم لكن واقع نعيشه"، من أجل تكوين دارسي معهد التربية الدينية (الأقصر – أسوان)، والتكوين الدائم للخدام والخادمات بالإيبارشية.

وترأس الأب المطران قداس افتتاح الندزة، حيث حضر نيافته اللقاءات التي ألقاها الأب يوحنا ماهر، مدير معهد التربية الدينية بإيبارشية القوصية بعنوان "الرجاء في حياة الخادم".

وتحدث الأب يوحنا في محاضراته عن "الرجاء مسيرة عبور من الموت إلى الحياة"، انطلاقًا من الكتاب المقدس، ومعنى كلمة يوبيل، والفرق بين الأمل البشري، والرجاء الإلهي.

وفي اليوم التالي، دارت اللقاءات حول "معنى الفصح"، وهو مسيرة لا تنتهي عبور يؤدي إلى النمو، والنضج، كما تمت مناقشة الصعوبات والتحديات على طرق الرجاء، بالإضافة إلى مجموعات العمل.

وجاءت المحاضرة الختامية للندوة التكوينية تحت" بالحياة الجديدة أرض جديدة وسماء جديدة في المسيح في اورشليم السمائية".

وعلى هامش الندوة، أقيم مؤتمر تعليمي موازي للأطفال، التابعين للأسر المشاركة عن شخصيات من الكتاب المقدس مثل: القديس بطرس وربط الشخصية بانتخاب قداسة البابا لاون الرابع عشر، بمشاركة خمسة وثلاثين طفلًا.