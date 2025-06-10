"الصياد" يشارك في افتتاح معرض التكنولوجيا الخضراء بالعاصمة الهولندية أمستردام

شارك المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية في افتتاح معرض جرين تك والمقام بالعاصمة الهولندية أمستردام خلال الفترة من 10-13 يونيو الجاري، وذلك نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وحضر فعاليات الافتتاح عن الحكومة الهولندية "يان كيس خوت" نائب وزير الزراعة الهولندي وعدد من رؤساء الجهات والشركات الدولية العاملة في قطاع الزراعة خاصة في مجال الابتكارات الزراعية.

وفي كلمته أكد نائب وزير الزراعة الهولندي، على اهمية تعاون شركات القطاع الخاص لتكوين تحالفات بهدف زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية داخل وخارج هولندا، مشيرا الى اهمية الاستفادة من الابتكارات الزراعية لتقليل تكلفة الانتاج والاستخدام المرشد للمياه والعمليات الزراعية الجيدة.

وفي سياق متصل تفقد الوفد المصري برئاسة المهندس مصطفى الصياد، يرافقه عدد من شركات القطاع الخاص المصري، اجنحة المعرض وعقد لقاءات مع بعض ممثلو الشركات الاستثمارية المصرية التي تعمل بالشراكة مع شركات هولندية في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة، والتي من بينها شركات متخصصة في انتاج وانشاء الصوب الزراعية وكذا انتاج البيتموس الزراعي وأنظمة التحكم الإلكتروني ومعدات الري الحديثة داخل الصوب، ونظم وآليات تشغيل الصوب باحدث التقنيات المستخدمة حاليا.

واستمع نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزيارة خلال جولته بالمعرض، الى مسئولي شركات القطاع الخاص الزراعي، للوقوف على التحديات التي تواجهها تلك الشركات بالسوق المصري، وذلك في سبيل إيجاد آليات وحلول سريعة لها، كما أكد على دعم الحكومة المصرية للاستثمار وخاصة في المجال الزراعي، لافتا إلى أن هناك اهتمام خاص بتشجيع شركات القطاع الخاص الهولندي على الاستثمار داخل جمهورية مصر العربية في اطار اهتمام القيادة السياسية بزيادة الاستثمار في كل القطاعات بما فيها القطاع الزراعي.

ووزع المنظمون خلال فعاليات الافتتاح جوائز أفضل الإبتكارات، على الشركات المتخصصة الفائزة في مجال الابتكار الزراعي.