شارك في هجوم 7 أكتوبر.. جيش الاحتلال يعلن تصفية عنصر في حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأحد، عن تصفية عنصر في حركة "حماس" شارك في هجوم السابع من أكتوبر.



وأفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان، بأنه "قضى الأربعاء الماضي في منطقة الشاطئ، على المدعو عبد الرحمن ماهر عبد الكريم زيادة، قائد خلية من مخربي النخبة في الجناح العسكري لمنظمة حماس".

وقال الجيش الإسرائيلي إن "المخرب اقتحم أراضي دولة إسرائيل خلال مجزرة السابع من أكتوبر الدموية، وقام بنهب مركبة عسكرية تابعة لجيش الدفاع ونقلها إلى داخل قطاع غزة".

من جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي إنه "في غارة أخرى نفذت خلال الأسبوع الماضي في منطقة خانيونس، هاجم جيش الدفاع وقضى على المدعو كمال محمد حمدان النجار، رئيس وحدة الأنفاق في منطقة خانيونس التابعة للجناح العسكري لمنظمة حماس".