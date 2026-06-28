وزارة الدفاع الكويتية: اعتراض صاروخين باليستيين داخل المجال الجوي للبلاد

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اعتراض صاروخين باليستيين داخل المجال الجوي الكويتي، دون وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية.



وأوضح العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، في بيان له اليوم، أن القوات المسلحة الكويتية رصدت فجر اليوم عدد (2) صاروخ باليستي معاد داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضهما والتعامل معهما وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، ولم ينتج عن ذلك أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وأضاف المتحدث أن القوات المسلحة تؤكد استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار في إطار من الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.