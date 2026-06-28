مفوض حقوق الإنسان يحذر من تزايد الوفيات بمراكز احتجاز المهاجرين الأمريكية

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، "فولكر تورك"، من وقوع مزيد من الوفيات في مراكز احتجاز المهاجرين الأمريكية، ودعا إلى إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ومحايدة وفعالة في جميع حالات الوفاة التي وقعت، وحث على اتخاذ إجراءات فورية للحيلولة دون وقوع المزيد منها.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تشير البيانات الرسمية الأمريكية إلى وفاة 19 شخصا في مراكز احتجاز الوكالة حتى الآن من هذا العام، مما يعكس اتجاها تصاعديا، حيث سجلت 33 حالة وفاة في العام الماضي، و11 حالة وفاة في عام 2024.

وقد أعرب المفوض السامي عن قلقه البالغ إزاء هذه الأرقام، مشيرا إلى أن غياب الشفافية والوضوح بشأن ملابسات هذه الوفيات أثناء الاحتجاز يقوض المساءلة عنها.

وأضاف قائلا: "يجب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون، كما يجب صون حقوق عائلات الضحايا في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على جبر الضرر وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات". يأتي هذا في ظل توسع كبير في نظام احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة.

وشدد "تورك" على ضرورة إعطاء الأولوية للبدائل، مؤكدا أن احتجاز المهاجرين يجب أن يكون تدبيرا استثنائيا يتم اللجوء إليه كحل أخير، وأنه ينبغي تجنبه عموما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات طبية أو نفسية خطيرة، وكذلك النساء الحوامل. كما أكد أنه لا ينبغي إخضاع الأطفال المهاجرين لاحتجاز، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو وضع والديهم.

وشدد المفوض السامي على وجوب ضمان امتثال مرافق احتجاز المهاجرين الأمريكية للمعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. كما حث على إعادة تفعيل وتعزيز آليات الرقابة المستقلة على احتجاز المهاجرين بشكل كامل، مسلطا الضوء على أهميتها كضمانة أساسية ضد الانتهاكات.

وأدان "تورك" بشدة استمرار تجريد المهاجرين واللاجئين من إنسانيتهم، معربا عن دعمه لجميع من يواصلون الدفاع عن الكرامة والإنصاف وحماية حقوق الإنسان لهؤلاء الأشخاص، بما في ذلك المحامون والصحفيون والمنظمات الدينية وجماعات المجتمع المدني.

وأكد "تورك" أنه لا ينبغي إعادة أي شخص إلى مكان قد يواجه فيه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو أضرارا أخرى لا يمكن تداركها.



