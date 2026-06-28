قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عشت معاك حكايات.. تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا ساهرا في المنصورة
ضبط 3 سماعات بحوزة فتيات قبل دخولهن لجان الثانوية العامة بقنا
وزير الصحة يشهد انطلاق ماراثون «تبرعك حياة» احتفاءً باليوم العالمي للتبرع بالدم | صور
خلال تفقده لجان الثانوية العامة..محافظ شمال سيناء: حريصون على توفير المناخ الملائم للطلاب
تاجر عملة.. الداخلية تضبط قضية غسل 100 مليون جنيه
البلطي بـ 72 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم الأحد 28 يونيو 2026 في الأسواق
وزير الخارجية الإيراني: مضيق هرمز تحت إدارة إيران ولا يجب أن يتدخل أحد في ذلك
حسن شحاتة يكشف كواليس مكالمته مع حسام حسن بعد التأهل: اتغير تمامًا
لأول مرة.. قنوات إسرائيلية ترفض بث مؤتمر نتنياهو
ترامب: إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا
موجة الحر تدفع مياه البحر المالحة إلى قلب إيطاليا وتهدد الزراعة
الدفاع الكويتية: اعتراض صاروخين باليستيين معاديين داخل المجال الجوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تشارك في اجتماعات صندوق تمكين القدس

الأمانة العامة تشارك في اجتماعات صندوق تمكين القدس
الأمانة العامة تشارك في اجتماعات صندوق تمكين القدس
الديب أبوعلي

شارك السفير د. فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، ممثلاً للأمين العام لجامعة الدول العربية، في أعمال اجتماع مجلس أمناء صندوق تمكين القدس الذي عقد في مدينة إسطنبول يوم 26 /6 /2026.

كذلك شارك في افتتاح أعمال الورشة الدولية الثانية بعنوان “الاستثمار التنموي في القدس: شراكات دولية من أجل الأثر والاستدامة” التي انعقدت يوم 27/ 6/ 2026، بحضور الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس أمناء الصندوق، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والجهات المانحة والخبراء.

وأكد السفير د. فائد مصطفى، في كلمته أمام اجتماع مجلس الأمناء، أن مدينة القدس تواجه تحديات غير مسبوقة تستهدف أرضها وهويتها ومقدساتها وسكانها، مشدداً على أن دعم صمود المقدسيين يتطلب تعزيز المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تمكنهم من البقاء في مدينتهم، وأن صندوق تمكين القدس يمثل نموذجاً عملياً لترجمة التضامن العربي والإسلامي إلى برامج ومشروعات ملموسة تخدم القدس وأهلها.

كما شدد على تمسك جامعة الدول العربية بمواقفها الثابتة تجاه القدس، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة دولة فلسطين، مؤكداً استمرار الجامعة في دعم جميع الجهود العربية والإسلامية والدولية الرامية إلى حماية المدينة المقدسة وصون هويتها العربية والإسلامية والمسيحية.

وفي افتتاح أعمال الورشة الدولية الثانية، أكد السفير د. فائد مصطفى في كلمته على أن التنمية في القدس ليست مجرد عملية اقتصادية، بل هي فعل صمود وحماية للهوية الوطنية والثقافية، موضحاً أن الاستثمار في الإنسان والتعليم والصحة وريادة الأعمال يمثل أحد أهم أدوات تعزيز صمود أبناء القدس في مواجهة التحديات التي تفرضها سياسات الاحتلال.

ودعا إلى بناء شراكات دولية فاعلة بين المؤسسات التنموية والقطاع الخاص والجهات المانحة، والانتقال من مفهوم الدعم التقليدي إلى الاستثمار التنموي المستدام، بما يحقق أثراً حقيقياً في حياة المقدسيين ويسهم في حماية التراث الحضاري والديني للمدينة.

وفي الختام، أعرب السفير د. فائد مصطفى عن تقديره للجهود التي يبذلها صندوق تمكين القدس للتنمية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وجميع الشركاء والداعمين، معرباً عن ثقته بأن الاجتماعات والورشة ستسهم في إطلاق مبادرات وشراكات جديدة تعزز صمود القدس وتمكن أبناءها من مواصلة الحياة الكريمة والحفاظ على هويتهم وتراثهم.

وأكد مجدداً على أن جامعة الدول العربية ستواصل العمل، بالتنسيق مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين، لحشد الدعم السياسي والتنموي للقدس، انطلاقاً من مكانتها التاريخية والدينية، وترسيخاً لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

فلسطين الأراضي العربية المحتلة السفير فائد مصطفى جامعة الدول العربية القدس الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم حسن

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن أزمة هيثم حسن داخل معسكر منتخب مصر

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

بيض

ارتفاع مفاجئ في سعر كرتونة البيض بالأسواق

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

جانب من الحادث

لغز غامض .. الأمن يفحص سقوط جثة فتاة من شرفة بكومبوند شهير بأكتوبر وضبط شابين كانا برفقتها

الذهب

280 جنيها.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

ترشيحاتنا

انطلاق حفل تكريم أحمد أبو الغيط وحسام زكي

انطلاق حفل تكريم الجامعة العربية لأبو الغيط وزكي تقديرا لجهودهما

اجتماع مجلس أمناء صندوق تمكين القدس

الجامعة العربية تشارك في أعمال اجتماعات صندوق تمكين القدس بإسطنبول

الفيضانات

مصرع 4 أشخاص وفرض حالة الطوارئ في ولاية كنتاكي الأمريكية جراء الفيضانات

بالصور

إزالة 99 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بفستان صيفي بألوان مبهجة.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد