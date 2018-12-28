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أمينة خليل ردا على الانتقادات: إنا إنسانة طبيعية.. وأتمنى تقديم أداء جيد باستمرار

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:26 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
علقت الفنانة أمينة خليل، على فوزها بجائزة أفضل ممثلة فى استفتاء معكم منى الشاذلى لعام 2018، قائلة:" دورى فى فيلم البدلة كان مميز وأتمنى الإستمرار فى تقديم أداء جيد".

وعن الانتقادات الموجهة لها بعد نشرها صورًا من فعاليات مهرجان الجونة أظهرتها أنها لا تمتلك قوامًا مثاليًا، كما قال البعض، قالت:"أنا إنسانة طبيعية، في اليوم الذي ارتدي فيه قميص قصير يكشف بطني لا آكل كثيرًا، لكن بعد عودتي، آكل ساندوتش «جبنة سايحة».

يذاع برنامج "معكم" من الأربعاء إلى الجمعة في تمام التاسعة مساءً.

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