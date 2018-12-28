البجعات الروسية تقلق أمريكا.. موسكو تدرس إنشاء قاعدة جوية في الكاريبي

بدأت روسيا تعد لإنشاء قاعدة عسكرية في البحر الكاريبي، يمكنها ضم قاذفات نووية استراتيجية عملاقة.



ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية عن تقارير غربية وروسية أن جزيرة إيلا لا أورشيلا الفنزويلية ستكون مقرا لهذه القاعدة النووية وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لم يعترض على استضافة القاعدة الروسية.



وذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا جازيتا، أن هذه الجزيرة تقع على بعد 200 كلم شمال العاصمة الفنزويلية كراكاس، ناقلة عن مصادر روسية مطلعة أن موسكو تدرس فكرة وجود عسكري طويل الأجل، لها في القارة الأمريكية الجنوبية من خلال إنشاء قاعدة جوية في فنزويلا.



وتعد منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية، حديقة خلفية للولايات المتحدة، وتعمل أمريكا على منع أي وجود روسي في المنطقتين منذ آزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.



وكانت مناورات عسكرية روسية فنزلية قد انتهت منذ بضعة أيام، والتي شارك فيها قاذفتان روسيتان عملاقتان من طراز تو 160، المعروفة باسم "بلاك جاك" التي تأخذ شكل البجعة، بالإضافة إلى مقاتلات أخرى.





