الأنبا ميخائيل يناقش رسالة ماجستير حول فلسفة الأخلاق المسيحية عند القديس بولس

ناقش الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والعباسية والوايلي، رسالة ماجستير بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس بعنوان "القديس بولس الرسول .. دراسة فى فلسفة الأخلاق المسيحية " .



وتكونت لجنة المناقشة من الدكتورة عايدة نصيف مشرفًا ورئيسًا، والدكتور نصيف فهمى عضوًا، والدكتور ميلاد ذكي عضوًا، والقس الدكتور بيشوى حلمي مشرفًا مشاركًا



وحصل الباحث على تقدير امتياز مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها مع الكليات المناظرة داخل مصر وخارجها.



حضر مناقشة الرسالة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان ووكيل الكلية الإكليريكية والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق ولفيف من الآباء الكهنة والباحثين وطلبة الكلية.