ديني

علي جمعة: وجود الشهوات والرغبات ليس معيبًا إنما الانحراف بهذه الأشياء هو المعيب

الدكتور علي جمعة
شيماء جمال

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إن هناك حقيقةٌ إيمانية وسلوكية عالية القيمة يمكن أن نضع لها عنوانًا حتى نتفهمها بعمق، وحتى نحفظها، وحتى نحولها كما أرادها ربنا إلى سلوكٍ وعمل، عنوانها "تأجيل المحاكمة".

وتابع: عندنا رغبةٌ أننا نريد أن نحاكم أنفسنا، أو الناس، أو التاريخ، أو الأحداث هنا في الدنيا.

هذه الرغبة من خلق الله، لكن هل نستجيب إليها أو نقاومها؟

وجود هذه الرغبة في البشر ليس معيبًا، كما أن وجود الشهوة في البشر ليس معيبًا، ولا أن جبلنا الله على حب الطعام، وحب المنام، وحب الأنام، وحب الكلام... ليس معيبًا.

وإنما الانحراف بهذه الأشياء هو المعيب، والسرف فيها هو المعيب، وعدم تحكم النفس بشأنها هو المعيب، وارتكاب الحرام لنيلها هو المعيب.

ومره ان وجود هذه الأشياء من شهواتٍ ورغباتٍ وانطباعاتٍ ليس معيبًا.

ليس معيبًا أن تغتاظ، لكن المعيب ألا تسيطر على غضبك وغيظك فتؤذي الآخرين.

قال النبي ﷺ: «لا تَغضب ولك الجنة»، وقال تعالى: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: 134].

نريد أن نعالج هذا العنوان وهو أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا المرة تلو المرة، وفي الآية تلو الآية، تأجيلَ المحاكمة.

يقول ربنا: {ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام: 108].

كلمة "ثم" تفيد الترتيب مع التراخي، أي في مدةٍ، فيريد منك التأمل والصبر والانتظار.

{ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ}، فلا تحاكم أحدًا؛ لأنك لا تعلم أيّكما يموت أولًا، وأيّكما يموت على الخير.

علَّمنا مشايخنا أننا عندما نرى رجلًا عاصيًا ننكر المعصية، ونتركه لله تعالى، ولكن هناك بعض الناس من يريد أن ينصب محكمةً في الدنيا، ويدخل الناس الجنةَ والنار، وكأنه يملك مفاتيح الجنة والنار!

إياك أن تفعل هذا؛ لأنك بهذا الشكل تأخذ خصائص الإله، فهو سبحانه وتعالى لم يُطْلِع أحدًا على الغيب، ولم يُعطِ مفاتيح الجنة والنار لأحدٍ.

وقد بيَّن النبي ﷺ في الحديث أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وعلى العكس من ذلك أيضًا.

فالله تعالى يفعل ما يشاء؛ فهو الذي يعفو، وهو الذي يستر، وهو الذي يدخل الجنة، وهو الذي يدخل النار.

عن جُندبٍ رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «أنَّ رَجُلًا قالَ: وَاللَّهِ لا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ. وإنَّ اللَّهَ تَعَالَى قالَ: مَن ذا الذي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أنْ لا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟ فإني قد غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وأحْبَطْتُ عَمَلَكَ».  (صحيح مسلم)

