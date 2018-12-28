مات ولم يخبر الجميع بالماضى الأليم.. وفاة أقدم محاربي الحرب العالمية الثانية عن 112 عاما

شارك إيفرتون فى الحرب العالمية الثانية التى مر عليها 73 عاما منذ أن اندلعت فى سبتمر عام 1939م في أوروبا، وانتهت في الثاني من سبتمبر في عام 1945م، حيث شاركت فيها معظم دول العالم، حيث انقسم العالم إلى حلفين عسكريين متنازعين، وهما: دول المحور، ودول الحلفاء، وشارك فيها أكثر من مئة مليون شخص من أكثر من 30 بلدًا، والتى خلفت ورائها العديد من الخسائر المادية والبشرية وأصبحت نقطة سوداء فى تاريخ الشعوب.

وبحسب قناة فوكس نيوز الأمريكية أن إيفرتون هو المحارب الأقدم المشارك في صفوف الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية وتوفي عن عمر يناهز 112 عاما.

ولد إيفرتون في عام 1906 وخدم ثلاث سنوات في الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية في فرقة الهندسة في منطقة المحيط الهادي.



وأشارت مصادر مقربة من إيفرتون أنه كان لا بحب التكلم عن الحرب والماضي المؤلم وكان يخبر الجميع أنه لم يعد يتذكر شيئا.