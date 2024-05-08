حرب باردة إلكترونية.. بولندا تعلن تعرضها لهجمات سيبرانية لها صلة بـ روسيا

أعلنت بولندا، اليوم الأربعاء، تعرضها لهجمات سيبرانية من مجموعات على صلة بروسيا.

وفي وقت سابق، قال لكرزيستوف جوكوفسكي، وزير الرقمنة البولندي، إن بلاده في حالة "حرب باردة إلكترونية" مع روسيا وتواجه "سباق تسلح غير محتمل" في الأمن السيبراني.

وأعربت بولندا عن تضامنها الكامل مع ألمانيا وجمهورية التشيك في أعقاب الهجمات الإلكترونية الأخيرة، وأدانت الحملات الإلكترونية.

كما شددت على الحاجة إلى السلوك المسؤول في الفضاء الإلكتروني وحثت جميع الدول، بما في ذلك روسيا، على الالتزام "بمبادئ السلوك المسؤول في الفضاء الإلكتروني".

وبالإضافة إلى ذلك، أكدت بولندا من جديد التزامها بحماية البنية التحتية الحيوية للبلاد مع تعزيز الدفاعات السيبرانية.

وأشار جوكوفسكي أيضا إلى النمو السريع في عدد الهجمات الإلكترونية التي تؤثر على بولندا، والتي " زادت بنسبة 100٪ بين عامي 2022 و2023".

وأضاف أن هذه الهجمات لم تكن موجهة فقط من روسيا وبيلاروسيا ولكن أيضا من البلدان التي تدعم روسيا.