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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد تخرج الدفعة الثانية من برنامج "إعداد الكوادر القيادية"

ختام برنامج إعداد
ختام برنامج إعداد الكوادر بمحافظة الإسكندرية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم تخريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي "إعداد الكوادر القيادية" لعدد ٥٠ متدربا من العاملين بالديوان العام والأحياء والمديريات والهيئات التابعة للمحافظة، الذي ينظمه مركز الإسكندرية للتدريب ATC، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بتطوير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة العنصر البشري.

وهنأ محافظ الإسكندرية الخريجين معبرًا عن تقديره لهم لما قدموه من مشروعات تخرج تنوعت أفكارها ما بين "التطبيقات التكنولوجية والمشروعات الخضراء وإعادة تدوير المخلفات ورصف الشوارع الترابية في المناطق العشوائية باستخدام بلاط الانترلوك".

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واستمع المحافظ للخريجين وتعرف على التفاصيل الخاصة بكل مشروع وناقش إمكانية تطبيقها على أرض الواقع لتخدم المحافظة وتنعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن المحافظة على أتم الاستعداد لدعم تلك المشروعات وتنفيذها بما يخدم الإسكندرية ويحقق رؤية الدولة في مواكبة التطور التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

جدير بالذكر أن المتدربين تم اختيارهم بعد اجتياز المقابلات الشخصية واختبارات متعددة تضمنت اختبار معلومات عن الإدارة باللغتين العربية والإنجليزية، واختبار للمعلومات العامة وقدرات الذكاء، فضلًا عن اختبار لغة إنجليزية واختبار حول معلومات التحول الرقمي وMicrosoft Office"، لاختيار كوادر قيادية كفء تسهم في تحسين كفاءة العملية الإدارية.

جاء ذلك بحضور؛ المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتدريب، والدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتورة إيمان عزمي، والمهندسة إيمان الخولي مدير مركز الإسكندرية للتدريب، وأحمد مبروك نائب مدير المركز.

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