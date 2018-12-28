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تعليم

غادة عبد الباري أمينًا للجنة التربية والعلوم

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:30 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتعيين د. غادة عبد الباري الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، أمينا عاما للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وممثلا لمصر في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (إليكسو).

وشغلت الدكتورة غادة عبد الباري، العديد من المناصب، منها: ملحقا ثقافيا بالمكتب الثقافي المصري بباريس، وعملت ضمن وفد مصر الدائم لدى منظمة اليونسكو بباريس.

ومثلت عبد الباري، مصر في العديد من أنشطة ومؤتمرات اليونسكو، كما شاركت ضمن الوفد المصري المشارك في الدورة 39 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو.

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