حازم امام ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك

انتظم حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب النادي، عقب تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية، وأبعدته عن اللقاءات الأخيرة للفريق.



ويواصل الزمالك ، استعداداته لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها الأحد المقبل.



ومن المقرر، أن تغادر بعثة الزمالك، القاهرة بعد غد الجمعة، متجهة إلى أنجولا لخوض مواجهة بترو أتلتيكو.