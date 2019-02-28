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أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يعلن استعداده لنزع السلاح النووي

الخميس 28/فبراير/2019 - 08:28 ص
دونالد ترامب وكيم
دونالد ترامب وكيم جونج أون
رويترز
عبر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اليوم الخميس عن استعداده للتخلي عن أسلحة بلاده النووية، قائلا إنه ما كان ليعقد قمة ثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لو لم يكن مستعدا لذلك.

وبدأ كيم وترامب يوما ثانيا من المباحثات في وقت مبكر اليوم الخميس في العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث عبرا عن أملهما في إحراز تقدم بشأن تحسين العلاقات والقضية الرئيسية المتعلقة بنزع الأسلحة النووية.

وفي معرض رده على سؤال إن كان مستعدا للتخلي عن الأسلحة النووية، قال كيم للصحفيين عبر مترجم "إذا لم أكن مستعدا لفعل ذلك لما كنت هنا الآن".

ورد عليه ترامب قائلا "ربما تكون هذه أفضل إجابة سمعتَها (الصحفي) على الإطلاق".

وجلس الزعيمان في مواجهة أحدهما الآخر عبر مائدة مستديرة مع معاونيهما.

ولم يدل كيم بتفاصيل بشأن ما سيستلزمه "نزع السلاح النووي"، لكنه سئل عما إذا كان مستعدا لاتخاذ إجراءات ملموسة، قال إنه تحدث للتو بشأن ذلك مع ترامب.

وأضاف للصحفيين "آمل أن تمنحونا مزيدا من الوقت للحديث. فحتى الدقيقة ثمينة".

وفي حين تطالب الولايات المتحدة كوريا الشمالية بالتخلي عن جميع برنامجها النووية والصاروخية، تريد بيونجيانج أن ترفع واشنطن مظلتها النووية عن حلفائها في آسيا مثل كوريا الجنوبية واليابان.

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