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الكرملين: لا نرى أي مرونة في القمة بين أمريكا وكوريا الشمالية

الخميس 28/فبراير/2019 - 02:19 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف أن الكرملين سيقوم بتحليل نتائج القمة الأمريكية - الكورية الشمالية التي عقدت في هانوي، معتبرا أنه لم يتم اتخاذ خطوات ولو صغيرة متبادلة بين البلدين.

وقال بيسكوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس - إن موسكو ستتلقى معلومات أولية عن نتائج القمة التي عقدت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون.

وأوضح بيسكوف أن روسيا لديها انطباع بأنه لم يتم اتخاذ خطوات صغيرة متبادلة أو إظهار المرونة من جانب واشنطن أو بيونج يانج، مشددًا على أن الافتقار إلى وجود هذه الخطوات وكثرة المطالب غبر المنطقية ستؤدي حتمًا إلى خلق لحظات مقلقة في عملية التفاوض.

يذكر أن القمة التي عقدت بين ترامب وكيم بدأت أمس الأربعاء في العاصمة الفيتنامية هانوي واختتمت اليوم.

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