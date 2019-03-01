عبد الله الرويشد يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ في حفل تكريم الراحل أبوبكر سالم

نظمت الهيئة العامة للترفيه، مساء أمس الخميس حفل تكريم الفنان الراحل أبوبكر سالم، بمشاركة ١٣ فنانًا سعوديًّا وخليجيًّا وحضور جماهيري كبير، وظهر الراحل على خشبة مسرح مركز الملك فهد عبر تقنية الهولوجرام".



ووجه الفنان عبد الله الرويشد‏ على "تويتر" الشكر لمعالي المستشار ‎تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه وروتانا والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد والفنانين وجميع القائمين والعاملين على هذه الليلة ‎ ليلة في حب أبو أصيل وكل الحب للحضور ولأسرة الراحل.



يُذكر أن أبو بكر سالم، مغني وملحن وشاعر وأديب سعودي من أصول حضرمية. حصل على جائزة أفضل صوت في العالم من منظمة اليونسكو لطبقات صوته الفريدة، ورحل عن عالمنا في ديسمبر 2017.