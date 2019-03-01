ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عبد الله الرويشد يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ في حفل تكريم الراحل أبوبكر سالم

الجمعة 01/مارس/2019 - 05:34 ص
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
محمد بدران
نظمت الهيئة العامة للترفيه، مساء أمس الخميس حفل تكريم الفنان الراحل أبوبكر سالم، بمشاركة ١٣ فنانًا سعوديًّا وخليجيًّا وحضور جماهيري كبير، وظهر الراحل على خشبة مسرح مركز الملك فهد عبر تقنية الهولوجرام".

ووجه الفنان عبد الله الرويشد‏ على "تويتر" الشكر لمعالي المستشار ‎تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه وروتانا والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد والفنانين وجميع القائمين والعاملين على هذه الليلة ‎ ليلة في حب أبو أصيل وكل الحب للحضور ولأسرة الراحل.

يُذكر أن أبو بكر سالم، مغني وملحن وشاعر وأديب سعودي من أصول حضرمية. حصل على جائزة أفضل صوت في العالم من منظمة اليونسكو لطبقات صوته الفريدة، ورحل عن عالمنا في ديسمبر 2017.
عبد الله الرويشد يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ في حفل تكريم الراحل أبوبكر سالم

ترشيحاتنا

ياسر إبراهيم يوجه رسالة إلى إكرامي بعد إصابته

يخرج شقيقته من السجن ليقتلها انتقاما لشرف العائلة

إنذار بالحذف من التموين لهذه الفئات اليوم

ضم شركتي مصر للطيران للشحن الجوي وإكسبريس مع الخطوط

7 سنن طلب النبي المواظبة عليها يوم الجمعة

خبير تجميل يستخدم أدواته ليرسم فنا يذهل العقول ويحقق شهرة واسعة

شاهد.. أهالي ضحايا حادث قطار محطة مصر أمام مشرحة زينهم.. صور

شاهد.. علماء يحاولون اكتشاف حفرة بليز الزرقاء الغريبة شرقي أمريكا

مجلس الأمن الدولي يرفض قرار روسيا حول فنزويلا

ننشر مراحل محافظات المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة

65 دولة تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019 بمصر

بعد حادث محطة مصر.. البرلمان يظهر العين الحمراء.. نواب:عازمون على محاسبة المتهم أيا كان منصبه.. ونطالب بإنشاء لجنة تقصي حقائق للوقوف على ملابسات الواقعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أهالي ضحايا حادث قطار محطة مصر أمام مشرحة زينهم.. صور

إيهاب جلال يشارك في حفل تكريم اللاعبة أمنية حاتم.. صور

النيابة الإدارية: لا خلاف مع محاكم مجلس الدولة حول جزاءات الموظفين.. صور

سحب مثقوبة.. سعوديون يتداولون صورا مدهشة لظاهرة لم تحدث منذ 50 عاما.. شاهد

مصر تفوز بتنظيم البطولة العربية للجودو..ولقب أول بطولة إفريقية للسومو

فيديو

سائق أنقذ طفلة من الاختطاف: استنجدت بي.. وعرضت حياتي للموت من أجلها
شوبير: الزمالك قادر على الفوز أمام بترو أتليتكو.. فيديو
فاروق جعفر يروي تفاصيل صداقته بالخطيب.. فيديو
شاهد.. خناقة تريزيجيه وكريم حافظ مع لاعب آكهيسار في مباراته أمام قاسم باشا
سائق سيارة نقل وقود يروي موقفه البطولي بعد اشتعال النيران بها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟