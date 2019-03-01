موعد مباراة الأهلي والزمالك على قمة كرة اليد

يلتقي اليوم الجمعة، الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني السلوفيني نيكولا ماركوفيتش، مع منافسه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا باسم السبكي، في إطار الجولة السابعة من دوري المحترفين للموسم الحالي 2018 - 2019.



ومن المقرر، أن ينطلق اللقاء في تمام الرابعة عصرًا على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.



يدخل الزمالك المباراة وهو على رأس الترتيب العام برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه الأهلي.



ويسعى الفريقان لحصد نقاط اللقاء للابتعاد بالصدارة، قبل إنطلاق الدور الثاني من المسابقة والذي يقام يوم الخميس المقبل.