أحمد كرارة شاب غجري لأول مرة في ياسمينا

يشارك الفنان أحمد كرارة في مسلسل "ياسمينا" المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل، من خلال عمل شخصية شاب غجري يُدعى "الزفر"، إذ تخلي من خلال هذا العمل عن شخصية الشاب الجان التي اشتهر بها خلال الآونة الأخيرة، فغير من ملامح وجهه وحلق ذقنه ليتلاءم مع دور الغجري الذي يجسده لأول مرة.



ومن ناحية أخرى يعيش "كرارة" انتعاشة فنية كبيرة حيث يشارك في أكثر من عمل درامي خلال الفترة القادمة، حيث يشارك في مسلسل "ابن أصول" مع النجم حمادة هلال والمقرر عرضه خلال دراما رمضان القادم، ومسلسل"بحر" مع النجم ماجد المصري، وينتظر عرض مسلسل "السر" مع النجوم حسين فهمي ونضال الشافعي ووفاء عامر ومايا نصري وغيرهم من النجوم.



"ياسمينا" يشارك في بطولته: حازم سمير وفيفي عبده وسامح الصيريطي وعزة مجاهد، من إخراج عبد العزيز حشاد، وتأليف: محمد الغيطي.