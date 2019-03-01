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فن

ماجد المهندس يبدأ حفله بالشارقة بـ أنا حنيت

الجمعة 01/مارس/2019 - 11:45 م
صدى البلد
سعيد فراج
بدأ الفنان العراقي ماجد المهندس فقرته الغنائية في حفله المقام، مساء الجمعة، على مسرح المجاز، بمدينة الشارقة الإماراتية، الذي تنظمه شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وشاركه فيه الفنانة نوال الزغبي.

وشاركت شركة روتانا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مقتطفات من الحفل، وظهر فيها ماجد المهندس يتألق أمام جمهوره الإماراتي بباقة متنوعة من أغانيها، ومنها: «أنا حنيت، أخ قلبي»، وغيرها.

واحدث أعمال ماجد المهندس الفنية، كانت أغنية «بحبك»، التي طرحت ضمن فيلم «122» المعروض حاليًا في السينما ، وهو من بطولة طارق لطفى وأحمد داوود وأمينة خليل ومحمد ممدوح.

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