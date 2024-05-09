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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"أحلى أنتوس".. إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها إيناس

إلهام شاهين
إلهام شاهين

احتفلت الفنانة إلهام شاهين مساء أمس الأربعاء بعيد ميلاد شقيقتها إيناس.

ونشرت إلهام مجموعة من صور عيد الميلاد علي صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلقت عليها، قائلة "كل سنة وانتي اختي الجميلة الطيبة يا أحلي أنتوس ربنا يسعد قلبك ويعطيكي الصحة ويخلينا كلنا لبعض عيد ميلاد سعيد حبيبتي وسنة حلوة عليكي فيها طل الخير اللي بتتمنيه يارب".

 

الهام شاهين تتحدث عن أرشفة تاريخ النجوم

وأكدت الفنانة إلهام شاهين ضرورة أرشيف المسيرة الفنية لكل الفنانين بالذكاء الاصطناعي.

وقالت إلهام شاهين عبر برنامج et بالعربى : أرشيف الفنانين حاجة مهمة بشكل عام وبشكل خاص لكل فنان. في وقت هييجي هنفتكر ايه ولا ايه. بشتغل بقالي اربعين سنة، هفتكر ايه ولا ايه؟ عديت ال١٠٠ فيلم وأكتر من ٥٠ مسلسل ومسرحيات كتير حتى لما جيت أتكرم في مهرجان المسرح قلتلهم أنا عاملة ٨ مسرحات مشتغلتش كتير قوي. لقيت إن أنا اتعمل عني كتاب وأنا عاملة ٢٥ مسرحية.

 

 

وأوضحت إلهام شاهين : في مسرحيات معمولة للتلفزيون بعد عرضها أسبوعين فقط وانا نسيتها رغم انها أعمال مهمة جدا من الأدب العالمي. بنسى خدت كام جايزة واتكرمت في دول ايه. اللي عايز يعمل قصة حياة فنان ممكن يخش على الموقع دة يعرف كل حاجة لحد ما مات لأنه بيحافظ على تراث الفن المصري وكل ما يقدم في الفن المصري موجود عندنا محتفظين بيه

إلهام شاهين إيناس الفنانة إلهام شاهين

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