بأرخص سعر..Nokia أطلقت موبايل جديد بكاميرا تخطف الأنظار

أعادت شركة HMD Global إطلاق هاتف نوكيا 3210 (2024)، وهو إعادة تشغيل للنموذج الكلاسيكي الذي صدر قبل 25 عامًا، مع تحديثات عصرية جديدة.

يأتي هذا الإصدار بعد فترة وجيزة من طرح شركة HMD Global ثلاثة هواتف نوكيا أخرى تعمل بالمميزات الأساسية وهي Nokia 215 و 225 و 235، بأسعار تتراوح بين 59 و 79 يورو. يتشارك هاتف نوكيا 3210 (2024) في العديد من المواصفات مع هذه الطرازات ولكنه يبرز بتصميمه الحنين وخيارات الألوان الفريدة: أسود غرونجي، وذهبي Y2K، وأزرق Subba.

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سعر وإتاحة هاتف نوكيا Nokia 3210

يبلغ سعر هذا الهاتف المميز 89 يورو وهو متوفر حاليًا في ألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة، مع خطط للتوسع إلى مناطق أخرى بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والهند والشرق الأوسط وبعض دول آسيا والمحيط الهادئ.

مواصفات هاتف نوكيا 3210

تم تجهيز نوكيا 3210 الجديد بشاشة TFT LCD بحجم 2.4 بوصة وبدقة QVGA. كما أنه يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED. يعمل الهاتف بنظام التشغيل S30+ ويتم تشغيله بواسطة معالج Unisoc T107، إلى جانب ذاكرة RAM بسعة 64 ميجابايت ومساحة تخزين 128 ميجابايت، قابلة للتوسيع حتى 32 جيجابايت عبر بطاقة microSD.

بالنسبة للاتصال، يدعم الجهاز Bluetooth 5.0 ويشمل مدخل سماعة رأس 3.5 ملليمتر ومنفذ USB-C للشحن. كما أنه يفتخر ببطارية قابلة للإزالة بقوة 1450 مللي أمبير والتي تتيح ما يصل إلى 9.8 ساعة من وقت التحدث. تشمل الميزات الإضافية راديو FM ومشغل MP3 ولعبة Snake الكلاسيكية، بالإضافة إلى الوصول إلى تطبيقات السحابة مثل YouTube Shorts والأخبار وتحديثات الطقس.