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أخبار العالم

قوات سوريا الديمقراطية: توغلنا في آخر جيب لداعش

السبت 02/مارس/2019 - 09:31 ص
صدى البلد
رويترز
قال المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم السبت إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة توغلت في آخر جيب لتنظيم داعش وإن قتالا شرسا جار.

وتوغلت قوات سوريا الديمقراطية من جبهتين داخل الجيب الصغير في الباغوز بمحافظة دير الزور على الحدود مع العراق. وقال المكتب الإعلامي في نشرة جرى توزيعها على الصحفيين إن ثلاثة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية أصيبوا حتى الآن.

وبدأت القوات هجوما أخيرا للسيطرة على الجيب في الباغوز يوم الخميس لمحو آخر بقايا لسيطرة التنظيم المتشدد على أراض امتدت يوما لتشمل ثلث مساحة سوريا والعراق.

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