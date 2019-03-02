5000 جنيه غرامة على لاعب أسوان بسبب الخسارة وشرط وحيد لإلغائها

قرر الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي أسوان بقيادة مجدي عبدالعاطي فرض غرامة مالية على اللاعبين وذلك بعد الخسارة أمام تحرير أسوان بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة دوري القسم الثاني .





وفرض الجهاز الفني غرامة قدرها 5000 جنيه على اللاعبين بسبب إضاعته ثلاث نقاط سهلة أمام فريق التحرير الذي يسعي للبقاء في مسابقة دوري القسم الثاني .





وأكد عبدالعاطي أن عدم تفعيل الغرامة هو شرط تحقيق الفوز في كل المواجهات المقبل وعدم إضاعة نقاط اخرى حتي الصعود للدوري الممتاز الموسم المقبل .



