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رياضة

5000 جنيه غرامة على لاعب أسوان بسبب الخسارة وشرط وحيد لإلغائها

السبت 02/مارس/2019 - 02:31 م
صدى البلد
عبدالله هشام
قرر الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي أسوان بقيادة مجدي عبدالعاطي فرض غرامة مالية على اللاعبين وذلك بعد الخسارة أمام تحرير أسوان بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة دوري القسم الثاني .

وفرض الجهاز الفني غرامة قدرها 5000 جنيه على اللاعبين بسبب إضاعته ثلاث نقاط سهلة أمام فريق التحرير الذي يسعي للبقاء في مسابقة دوري القسم الثاني .

وأكد عبدالعاطي أن عدم تفعيل الغرامة هو شرط تحقيق الفوز في كل المواجهات المقبل وعدم إضاعة نقاط اخرى حتي الصعود للدوري الممتاز الموسم المقبل .

جدير بالذكر أن فريق اسوان يحتل المركز الاول في جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 47 نقطة.

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5000 جنيه غرامة على لاعب أسوان بسبب الخسارة وشرط وحيد لإلغائها

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