ساوثهمبتون يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي مانشستر يونايتد وساوثهمبتون ، بتقدم الأخير بهدف نظيف ، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.



سيطر الشياطين الحمر على معظم أحداث الشوط ، لكن دون أن تهتز شباك حارس الساوث ، وفي الدقيقة 26 ومن تسديدة قوية ومباغتة ، أحرز الفرنسي يان فاليري هدف التقدم لفريقه ، لينتهي الشوط الأول بتقدم ساوثهمبتون بهدف نظيف.



و يحتل المانيو المركز الخامس برصيد 55 نقطة ، بينما يحتل الساوث السابع عشر برصيد 27 نقطة.