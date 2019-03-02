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رياضة

ساوثهمبتون يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف في الشوط الأول

السبت 02/مارس/2019 - 05:51 م
صدى البلد
القسم الرياضى
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي مانشستر يونايتد وساوثهمبتون ، بتقدم الأخير بهدف نظيف ، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

سيطر الشياطين الحمر على معظم أحداث الشوط ، لكن دون أن تهتز شباك حارس الساوث ، وفي الدقيقة 26 ومن تسديدة قوية ومباغتة ، أحرز الفرنسي يان فاليري هدف التقدم لفريقه ، لينتهي الشوط الأول بتقدم ساوثهمبتون بهدف نظيف.

و يحتل المانيو المركز الخامس برصيد 55 نقطة ، بينما يحتل الساوث السابع عشر برصيد 27 نقطة.

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