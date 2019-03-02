ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى يحيي شعب مصر لرفضه تحريض الجماعة الإرهابية على التظاهر

السبت 02/مارس/2019 - 08:59 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
علّق الإعلامي أحمد موسى، على دعوات اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية إلى التظاهر في ميدان التحرير.

وقال "موسى" خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛: «أنا استنيت إمبارح أشوف التحرير، وهم يعلمون أنه لا يوجد أحد ما زال يصدقهم .. الإخوان منهجك دائما يعتمد على الضلال، وحاولوا استغلال غضب وعواطف المصريين بعد حادث محطة مصر، لكن المواطنين أكدوا أنهم تعلموا الدرس، ولن يكرروا ما حدث".

وقدم موسى التحية إلى الشعب المصري لعدم الانسياق وراء دعوات الإخوان؛ مرددا: « الإخوان جهزوا قنواتهم، وكانوا يعتقدون أن الملايين ستملأ ميدان التحرير، لكنهم فوجئوا بأن الشعب المصري لم يعد يصدق هذه الجماعة».

ترشيحاتنا

أحمد موسى يحذر الشعب المصري من الجماعة الإرهابية المضللة.. فيديو

بورنموث يحقق رقماً سلبياً لأول مرة منذ 16 عامًا في مواجهة مانشستر سيتي

أحمد موسى يكشف مخطط الإرهابية لتأجيج الأوضاع في مصر

أحمد موسى يفضح الإرهابية ويكشف قياداتها المتعاونين مع الأمن

الإرهابي بهجت صابر يسب المصريين ويطالب بذبحهم في الشوارع

برلمانى: غرامة مالية على المدارس الخاصة .. أعرف السبب

خطف وقتل مرضى البرص بمالاوى.. والحكومة ترصد 7 آلاف دولار للمواجهة

الرئيس السيسى يتابع تطورات سير التحقيقات الجارية فى حادث قطار محطة مصر

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

نائب وزير الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

فيديو لشيخ الأزهر يوضح موقفه من إلغاء تعدد الزوجات

الأزهر يكشف موقف الإمام الطيب من قضية تعدد الزوجات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين فتح الحوض..صور

حياة البادية بـ سانت كاترين.. استجمام وعبادة وتأمل في الطبيعة الخلابة

فيديو

توفيق عكاشة: انخفاض سعر الدولار لـ 3 جنيهات لهذا السبب.. فيديو
محافظ أسوان:47 مليون جنيه لتطوير الكورنيش ومداخل المراسي..فيديو وصور
توفيق عكاشة يفجر مفاجأة حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب..فيديو
توفيق عكاشة: تميم مصاب بهستيريا وأردوغان يعاني من الصرع الرعاش
عكاشة: الرئيس السيسي طاهر اليد ويسعى لعودة مصر القوية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟