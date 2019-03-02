أحمد موسى يحيي شعب مصر لرفضه تحريض الجماعة الإرهابية على التظاهر

علّق الإعلامي أحمد موسى، على دعوات اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية إلى التظاهر في ميدان التحرير.
وقال "موسى" خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛: «أنا استنيت إمبارح أشوف التحرير، وهم يعلمون أنه لا يوجد أحد ما زال يصدقهم .. الإخوان منهجك دائما يعتمد على الضلال، وحاولوا استغلال غضب وعواطف المصريين بعد حادث محطة مصر، لكن المواطنين أكدوا أنهم تعلموا الدرس، ولن يكرروا ما حدث".
وقدم موسى التحية إلى الشعب المصري لعدم الانسياق وراء دعوات الإخوان؛ مرددا: « الإخوان جهزوا قنواتهم، وكانوا يعتقدون أن الملايين ستملأ ميدان التحرير، لكنهم فوجئوا بأن الشعب المصري لم يعد يصدق هذه الجماعة».