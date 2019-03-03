نيرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

نشرت نرمين الفقى، صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب جمهور الفنانة، الذى أثنى على إطلالتها وشياكتها.



وارتدت نرمين الفقي ترينج رصاصي منقوش، وايسكاب، ومكياج متناسق؛ مما منحها إطلالة متكاملة.



يذكر أن آخر اعمال نرمين الفقي الجزء الثانى من مسلسل "أبو العروسة" الذى يعرض حاليا وحقق نجاحا كبيرا .

