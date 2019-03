الأغاني المليارية.. Despacito تنفرد برقم تاريخي.. إيد شيران يحتل المركز الثاني.. ويز خليفة ثالثا.. ومارون 5 وجاستين بيبر يلاحقانه

Despacito تكسر حاجز الـ 6 مليارات مشاهدة

ضربت العديد من الأغاني العالمية الأرقام القياسية في نسب المشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، فلا تزال تلك الأغاني تحصد المزيد من المشاهدات، لتحقق انتشارًا واسعًا على المستوى العالم.ويرصد «صدى البلد» الأغاني والكليبات العالمية الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب.تصدر المغني البورتوريكي لويس فونسي، ترتيب الكليبات والأغاني عالميًا، واحتل كليبه الشهير Despacito المركز الأول، محققًا رقمًا قياسيًا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، إذ اجتاز الـ6 مليارات، محققًا 6 مليارات و18 مليونا و377 ألف مشاهدة، بعد عامين من طرح الكليب الذي أحدث ضجة كبيرة على مستوى العالم.Despacito ساهمت في ازدهار موطن صاحبها، المغني لويس فونسي، فاتجه أنظار العالم إلى إقليم «بورتريكو» بعد هذا الكليب، فانتعشت السياحة فيه وزادت معدلات السياحة بنسبة 45%، بعد أن أعلن حاكم الإقليم إفلاسه بعدما وصلت ديونه إلى 70 مليار دولار.أما المطرب الإنجليزي إيد شيران، فاحتل المركز الثاني، واجتاز حاجز الـ 4 مليارات مشاهدة من خلال كليب Shape of You أو «شكلك»، الذي حقق 4 مليارات و100 مليون بعد عامين من طرحه على "يوتيوب".وجاء مغني الراب الأمريكي كاميرون توماس، الشهير بـ "ويز خليفة" في المركز الثالث، بكليبه الأخير See You Again أو "أراك مرة أخرى"، الذي أوشك على تحقيق المليار الرابع، محققًا 3 مليارات و907 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب".أما كليب Sugar الذي تم طرحه في بداية 2015، لفريق مارون 5، بات قريبًا من الـ 3 مليار مشاهدة، إذ بلغت مشاهداته عبر موقع الفيديوهات يوتيوب إلى 2 مليار و903 مليون و 577 ألف مشاهدة.مارون 5، هي فرقة موسيقية أمريكية انطلقت من لوس أنجلوس بكاليفورنيا، مكونة من خمسة أعضاء هم آدم ليفين (مؤدي الأغاني الرئيسي، عازف قيثارة)، جيمس فالنتين (عازف قيثارة، أصوات خلفية)، جيسي كارمايكل (أورغ، أصوات خلفية)، ميكي مادن (الباص قيثارة) ومات فلين (درامز).أما كليب Baby ft. Ludacris، للمطرب العالمي جاستين بيبر الذي تم طرحه عام 2010، اجتاز حاجز الـ 2 مليار مشاهدة على يوتيوب، فوصل إجمالي مشاهداته إلى 2 مليار و75 مليونا و39 ألف مشاهدة.واجتاز كليب twenty one pilots لفريق الروك Fueled By Ramen، حاجز المليار ونصف المليار مشاهدة، محققا إجمالي مشاهدات مليار و678 مليونًا و963 ألف مشاهدة، بعد طرح الكليب عام 2015.