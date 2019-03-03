الشرقية للدخان تفوض العضو المنتدب للتوقيع على عقد طرح 4,5% من أسهمها فى البورصة

وافق مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومبانى" التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام على توقيع عقد طرح نسبة 4.5 %من الأسهم المملوك للقابضة للصناعات الكيماوية فى رأسمال "ايسترن كومبانى" فى ما بين "ايسترن كومبانى وكلا من المجموعة المالية هيرميس للترويج والتغطية والاكتتاب والشركة القابضة للصناعات الكيماوية.



وقالت الشركة فى بيان أرسلته إلى البورصة المصرية صباح اليوم، إن مجلس الإدارة فوض فى جلسته رقم 5 المنعقد 28 فبراير 2019 العضو المنتدب للشركة فى التوقيع على العقد وملحقاته وأي تعديلات تطرأ عليه واتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.



يبدأ اليوم الأحد الطرح العام لأسهم الشرقية للدخان ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، ويمثل الطرح الخاص 95% من إجمالى الأسهم المطروحة حيث تمت تغطيته 1.8 مرة، وأن سعر السهم بلغ 17 جنيهًا، بنسبة زيادة 3% على سعر الإغلاق فى جلسة تداول البورصة، الخميس الماضى وفقا لما أعلنته وزارة قطاع الأعمال العام.



وكانت الحكومة قررت طرح حصص من شركات مملوكة لها فى البورصة بغرض تنشيط السوق وتم تأجيل التنفيذ بسبب أزمة الأسواق الناشئة، وتراجع أسعار الأسهم فى البورصة.

