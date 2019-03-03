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رياضة

رسميا.. الزمالك يرفع الإيقاف عن كهربا

الأحد 03/مارس/2019 - 03:24 م
كهربا
كهربا
عمرو الحلواني
أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على رفع الإيقاف عن محمود كهربا الجناح الهجومي للفريق بعد خضوعه للتحقيق بشأن أزمة "البصق" على الجماهير خلال مواجهة بترو أتليتيكو الماضية بالكونفيدرالية الإفريقية.

وقال أمير مرتضى فى تصريحات تليفزيونية، إن مجلس الزمالك قرر إيقاف كهربا لمدة مباراة واحدة فقط وهو ما يشير إلى أنه لن يكون متواجدا مع الفريق فى مباراة اليوم أمام بطل أنجولا.

وأضاف أن هناك عقوبة مالية تم توقيعها على نجم الزمالك رافضًا الإفصاح عنها، موضحا أن كهربا قدم اعتذارا رسميا لمجلس الزمالك عن واقعته مع الجمهور.

وأصبح كهربا الآن متاحا لدى الجهاز الفني بقيادة السويسري جروس بداية من مباراة جورماهيا الكينى المقرر إقامتها الأحد المقبل.

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