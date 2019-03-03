ريتشارد أورجانزا يكشف عن حلول فعالة لعلاج ضعف السمع.. فيديو

قال البروفيسور ريتشارد أورجانزا الرئيس الأسبق للجمعية الأمريكية للسمعيات، إن عادة ما يفقد الأطفال السمع بسبب عدة عوامل منها عوامل بيولوجية ووراثية٫ إلا ان الطب الحديث أصبح له علاج لجميع الحالات٫ وحتى منهم الحالات المتأخرة.



وتابع أورجانزا في تصريحات خاصة لكاميرا موقع "صدى البلد" الاخبارى، أن علاج ضعف السمع يعتمد بشكل كبير على مدى فقدان السمع عند الشخص ودرجته وهو ما يحدده الطبيب عند عرض الحالة عليه.



وأشار إلى أن هناك بعض الحالات التي تحتاج إلى أن ترتدي السماعات الخارجية، في علاج ضعف السمع وهناك بعض الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية عملية زراعة القوقعة، هي عملية أصبحت نسب نجاحها أعلى بكثير مما سبق.



وشدد أورجانزا إلى أنه يجب إجراء المسح السمعي المبكر للأطفال بمجرد ولادتهم؛ وذلك لأن الكشف المبكر يجنب المضاعفات٫ ويجعل العلاج أكثر فعالية مع الطفل، وبالتالي سهولة تأهليه النفسية في وقت مبكر.