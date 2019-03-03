الزمالك يفتتح التهديف في شباك بيترو أتليتكو ويجدد آماله ..فيديو

أحرز حميد أحداد، الهدف الأول لفريقه الزمالك فى شباك بيترو أتليتكو خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب سيداد إينيفارسيتاريا فى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية .





وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 27 عن طريق أحداد عقب تليقه عرضية رائعة من زيزو فيسددها بقوة داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك .





وبدأ الزمالك بالضغط علي وسط ملعب بيترو ونجح في الاستحواذ عليه .





وهدد الزمالك مرمي بيترو فى الدقيقة الثالثة من عرضية رائعة من حمدي النقاز ليتصدى لها دفاع بيترو وتتحول الكرة لركلة ركنية .





وسدد لاعب بيترو كرة قوية أرضية من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى جنش إلى خارج الملعب .





ونظم لاعبو الزمالك هجمة مرتدة مميزة عن طريق حمدي النقاز وتصدي لها دفاع بيترو وتتحول لركنية لصالح القلعة البيضاء فى الدقيقة 19 .





ويحتل الزمالك المرتبة الأخيرة فى مجموعته برصيد نقطتين .