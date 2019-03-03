تعليق حازم إمام بعد فوز الزمالك على بترو أتليتكو في الكونفدرالية

حرص حازم إمام نجم الزمالك السابق، على تهنئة الفريق الأول لكرة القدم للزمالك، بعد فوزه على منافسه بترو أتليتكو في مباراة العودة بدور مجموعات البطولة الكونفدرالية الأفريقية.



وكتب إمام على صفحته الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر:" ألف مبروووك لنادي الزمالك فوز مهم جدا جدا أفريقيا ومعنويا محليا.



يذكر أن الزمالك تغلب على بترو أتليتكو بهدف نظيف، وتصدر المركز الثاني مؤقتا بجدول ترتيب المجموعة بشكل مؤقت، قبل مباراة جورماهيا الكيني ونصر حسين داي الجزائري مساء اليوم.



