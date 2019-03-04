ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تعرف على قائمة بتروجت لمواجهة الأهلي في الدوري

الإثنين 04/مارس/2019 - 01:23 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أعلن محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت، دخول 22 لاعبا في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي غدا في الجولة السادسة والعشرين للدوري.

جاءت القائمة على النحو التالى :

حراسة المرمى: محمد أبو النجا - على فرج.

حمادة طلبة -أحمد عفيفي -حميد ماو -إبراهيم القاضي - محمود عماد - محمد صبحي - أحمد لالا - أحمد تمساح - علي عيد - أحمد السباعي - حسام حسن - عبد الرحمن السويسي - مؤمن إبراهيم - أحمد عبد الرسول - أحمد العجوز - احمد زولا - محمود صلاح - أحمد سالم صافي - محمد فييرا - كريس جادي.

ترشيحاتنا

مجموعة الزمالك.. نصر حسين يتقدم على جورماهيا في الكونفدرالية

إخواني منشق يناشد السيسي بتدشين متحف لتوثيق جرائم الجماعة الإرهابية

أسعار سيارات هيونداي بعد التخفيضات الجديدة

قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

أخيرا ذهبت لعنة مومو.. مخترع منحوتة الرعب يعلن نهايتها لأطفال العالم

قطع لسان الإخواني السليط .. معتز مطر بطل الافتراءات وأيقونة التناقضات

السعودية توقف 50 شخصا بينهم 4 مصريين فى قضايا أمنية

تحذير.. زبدة منتشرة في الأسواق تهدد بأمراض خطيرة

بعد خليها تصدي.. أسهل طريقتين لإزالة الصدأ عن السيارة ..فيديو

الوزراء يعلق على شائعة تعيين وزير جديد للنقل .. فيديو

كلوب عن تعادل ليفربول وإيفرتون: الرياح كانت في جميع الاتجاهات

في ذكرى رحيله .. 6 معلومات لا تعرفها عن ابن إسماعيل ياسين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما وطفلين.. صور

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

فيديو

شاهد.. رانيا يوسف تحضر الملوخية والدجاج والباذنجان المخلل
رامي عياش يطرح أغنية وصفولي عيونك ..فيديو
أحمد موسى يشكر موقع صدى البلد وأحمد صبري رئيس التحرير لعدم الوقوع في فخ السوشيال ميديا بشأن وزير النقل .. فيديو
زيزى عادل توضح حقيقة صلة القرابة بينها وبين محمد رمضان.. فيديو
مواقف طريفة على الهواء بسبب الموبايل .. القعيد يرد على الهواء: أنا في التليفزيون .. عكاشة ينفعل داخل الاستوديو: مش عايز موبايل يرن ..عامر: أنا كنت عامل التليفون صامت مش عارف رن إزاي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟