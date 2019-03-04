تعرف على قائمة بتروجت لمواجهة الأهلي في الدوري

أعلن محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت، دخول 22 لاعبا في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي غدا في الجولة السادسة والعشرين للدوري.



جاءت القائمة على النحو التالى :



حراسة المرمى: محمد أبو النجا - على فرج.



حمادة طلبة -أحمد عفيفي -حميد ماو -إبراهيم القاضي - محمود عماد - محمد صبحي - أحمد لالا - أحمد تمساح - علي عيد - أحمد السباعي - حسام حسن - عبد الرحمن السويسي - مؤمن إبراهيم - أحمد عبد الرسول - أحمد العجوز - احمد زولا - محمود صلاح - أحمد سالم صافي - محمد فييرا - كريس جادي.

