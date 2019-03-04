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فن

شاهد .. طفل محمد هنيدي في فيلم عندليب الدقي.. كيف أصبح شكله؟

الإثنين 04/مارس/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
سمر سعد
نشرت الفنانة رانيا محمود يس صورة جديدة من كواليس مسلسل "فلانتينو"، والتي تقف من خلاله أمام الفنان عادل إمام.

وظهرت رانيا في الصورة برفقة الفنانة وفاء صادق وأحد الفنانين الشباب.

وكشفت رانيا عن شخصية الشاب وكتبت إنه الطفل الذي شارك في بطولة فيلم "عندليب الدقي" منذ سنوات أمام النجم محمد هنيدى ويدعى علاء عمر.

مسلسل فلانتينو، بطولة كل من "عادل إمام، دلال عبد العزيز، طارق الإبياري، محمد كيلاني، هدى المفتي، سامح حسين، إلهام عبد البديع، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، بدرية طلبة"، وهو من إنتاج شركة ماجنوم، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.
شاهد .. طفل محمد هنيدي في فيلم عندليب الدقي.. كيف أصبح شكله؟

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