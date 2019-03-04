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أخبار العالم

الكويت تجري تعديلات في إقامة الأجانب.. والقنصلية المصرية ترد

الإثنين 04/مارس/2019 - 07:17 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أصدرت السلطات الكويتية، قرارًا وزاريًا يقضي بإلغاء ملصق الإقامة من جوازات سفر الأجانب، واستبداله بالبطاقة المدنية.

وقالت صحيفة "الوطن" الكويتية إن القنصلية المصرية في الكويت تلقت إخطارًا من السلطات الكويتية بالقرار الوزاري رقم 135 بتاريخ 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 640/1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.

ونشرت القنصلية المصرية بيانًا قالت فيه: "التعديلات التي أخطرت بها تتضمن تطبيق نظام جديد للإقامات في الكويت يتعلق بالغاء ملصق الاقامة المطبوع على جواز السفر لكل الفئات، والذي سيتم ايقاف العمل به، حيث إن المنافذ الكويتية ستسمح لحامل البطاقة المدنية بالدخول على أن يكون بحوزته جواز السفر والبطاقة المدنية بحيث تكونان ساريتي المفعول".

وأوضح البيان أن بيانات الاقامة العادية ستكون مثبتة بالبطاقة المدنية وذلك اعتبارا من 10 الجاري.
الكويت تجري تعديلات في إقامة الأجانب.. والقنصلية المصرية ترد

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