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شاهد..تمارين الإطالة مع الثبات لتقوية العضلات دون أوزان

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:18 ص
صدى البلد
آيات احمد
قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية التي تساعد على تقوية العضلات وإطالتها، بمشاركة الإعلامية فرح طه.

وقال «أبو هاشم» في برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الاثنين، إن تمارين إطالة العضلات تتضمن الجزء العلوى من الجسم وفى نفس الوقت تزود المدى الحركى للجسم.

وأكد أن تمارين الإطالات لاتحتاج إلى الذهاب للجيم وإنما يمكن ممارستها بالمنزل ، موضحًا أن من أكثر المفاصل التى تحتاج إلى تمارين إطالة هو مفصل الكتف.

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