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رياضة

4 فرسان من مصر يشاركون في فروسية عالمية للأولمبياد الخاص بأبو ظبي

الإثنين 04/مارس/2019 - 10:29 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعى
تشهد رياضة الفروسية أحد الرياضات الأولمبية الـ24 التى تشهدها الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبى 2019 والتي تقام تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاركة 7500 لاعب ولاعبة من 194 دولة، مشاركة 27 فارسا وفارسة يمثلون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 7 دولة، وتشارك مصر من خلال فارسان وفارستين هم كريم محمد موسلمي، احمد محمد جوهر، مريم عادل عزب، نيرة عصام ويتكون الجهاز الفني من المدير الفنى احمد مصطفى والمدربة داليا محمد معروف محمد.

كما تشارك البحرين من خلال 3 فرسان، والاردن من خلال فارسين، والمغرب من خلال فارسين وعمان من خلال فارسين وفارستين وتونس من خلال فارس وفارسة، وتشارك الإمارات بخمس فرسان وخمس فارسات، وتقام مسابقات الفروسية على منتجع الفرسان الرياضى الدولي.

وتشهد الألعاب العالمية بأبو ظبي 24 رياضة رسمية، وجميعها تتبع القواعد والمعايير التي تضعها الهيئات الدولية المسؤولة عن إدارة كل رياضة.

الرياضات التي تشهدها الألعاب هي ألعاب القوى، كرة الريشة الطائرة (البادمنتون)، كرة السلة، كرة الطائرة الشاطئية البوتشي، البولينج، سباقات الدراجات، الفروسية كرة القدم (الفرق المكونة من 11 لاعبًا، وكرة القدم السباعية، وكرة القدم الخماسية)، والجولف، الجمباز الفني، الجمباز الإيقاعي، كرة اليد، الجودو، التجديف بقوارب الكاياك، سباق المسافات الطويلة (الماراثون)، رفع الأثقال، التزلج بالعجلات، الشراع، السباحة والسباحة في المياه المفتوحة، تنس الطاولة، التنس الأرضي، السباق الثلاثي (الترايثلون)، الكرة الطائرة.

يتعلم لاعبو الأولمبياد الخاص الذين يتسابقون في رياضة الفروسية كيفية ركوب الخيل، وتطوير المهارات الرياضية، واكتساب الثقة بالنفس فيما يتعلق بتوجيه الحصان والسيطرة عليه، ومن خلال رياضة يستطيع اللاعبون التسابق في مجموعة من المسابقات تشمل أساليب الركوب الإنجليزي والغربي، والتتابع، والفرق، والقفز "جائزة كابريلي".

وتسابق 38 لاعبا في مسابقات الفروسية التي تم تنظيمها في إطار الألعاب العالمية 1987 في إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد ذلك بعام واحد تم اعتماد الفروسية كرياضة أولمبياد خاص رسمية، كما شهدت الألعاب العالمية بنورث كارولينا 1999 مشاركة 141 فارسا، مثلوا 24 دولة، كما تنافس في مسابقات الفروسية، في إطار الألعاب العالمية الصيفية 2003 في دبلن بأيرلندة، 256 فارسا مثلوا 28 برنامجا حول العالم.

وتشمل مسابقات الفروسية الترويض، جائزة كابريلي، الفروسية الإنجليزية، فروسية المقعد الخشبي، أسلوب الركوب الغربي، عمل الممرات، مسابقات الاستعراض،المهارات الاستعراضية باستخدام لجام العنق والرأس، فعاليات الجيم خانة، ثني العمود، سباق البراميل، سباق المضمار على هيئة 8، سباق تتابع الفرق، فرق الاستعراض الثنائية والرباعية.
4 فرسان من مصر يشاركون في فروسية عالمية للأولمبياد الخاص بأبو ظبي
4 فرسان من مصر يشاركون في فروسية عالمية للأولمبياد الخاص بأبو ظبي
4 فرسان من مصر يشاركون في فروسية عالمية للأولمبياد الخاص بأبو ظبي
4 فرسان من مصر يشاركون في فروسية عالمية للأولمبياد الخاص بأبو ظبي
4 فرسان من مصر يشاركون في فروسية عالمية للأولمبياد الخاص بأبو ظبي
4 فرسان من مصر يشاركون في فروسية عالمية للأولمبياد الخاص بأبو ظبي

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