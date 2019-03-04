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تعليم

عبد الغفار: هناك وظائف ستختفي مستقبلا ولابد من تغيير منظومة التعليم

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:22 م
صدى البلد
ياســمين بدوي - ياسمين سامي - عدسة هدير عبده
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي إنه هناك خطة واضحة من الوزارة لتطوير الجامعات المصرية، وبدأت تظهر نتائجها، وهو أن الكليات المصرية أصبحت مصنفة بأرقام عالمية، وهذا تم في 19 جامعة مصرية دخلت في التصنيف العالمي.

وأضاف عبد الغفار- خلال كلمته بالجلسة الأولى بمؤتمر التعليم في مصر "التحديات وآفاق الآمال"- بأننا نبني على ما هو قائم فجميعنا نشترك في إنجاح منظومة التعليم ونسعى للتحول الرقمي وهو ما يتم العمل به حاليا في العالم، نظرا لدخولها في جميع التخصصات والمجالات كالتجارة والطب والهندسة، موضحا بأنه يجب أن يدرج التحول الرقمي في مناهجنا بالجامعات حتى يتواجب مع العصر ويتحقق التطور المطلوب، فالتكنولوجيا تُغير في الإنسان وطريقة تفكيره.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أننا نحتاج بناء سمات الشخصية في الطفل وأن يتم بنائها قبل دخوله الجامعة، وأن يتم تطوير المناهج ووقف بعض التخصصات وافتتاح غيرها حتى تواكب وظائف المستقبل فهناك وظائف ستختفي مستقبلا وهذا يتطلب تغييرا في شكل منظومة التعليم بالكامل.

وناشد "عبد الغفار" أولياء الأمور قائلا: "لا تفكروا في الطب والهندسة والصيدلة فهي لن تكون كليات القمة مع التطور في منظومة التعليم"، موضحا بأن الجامعات الجديدة التي تتبناها الدولة مثل الجلالة وسلمان والمنصورة الجديدة والجامعة المصرية اليابانية وزويل تسعى لتخريج جيل يسهل عليه الدخول لسوق العمل العالمي وليس في مصر فقط.

وأعلن وزير التعليم العالي على أنه سيتم عقد مؤتمر دولي خاص بالتعليم في الفترة من 4 لـ6 أبريل المقبل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم مناقشة فيه قضايا التعليم وسبل تطويرها
عبد الغفار: هناك وظائف ستختفي مستقبلا ولابد من تغيير منظومة التعليم
عبد الغفار: هناك وظائف ستختفي مستقبلا ولابد من تغيير منظومة التعليم
عبد الغفار: هناك وظائف ستختفي مستقبلا ولابد من تغيير منظومة التعليم

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