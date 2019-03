97.7 مليون دولار إيرادات فيلم How to Train Your Dragon:The Hidden World

حقق فيلم "How to Train Your Dragon: The Hidden World"، إيرادات وصلت إلى 30 مليون دولار لهذا الأسبوع، وبإجمالي وصل إلى 97.7 مليون دولار.



وتدور قصة الفيلم في الوقت الذي يحقق فيه (هيكوب) حلمه بإنشاء يوتوبيا للتنانين تنعم بالسلام، يتسبب الاكتشاف غير الفاعل في رسم ليلة مليئة بالغضب، وعندما يتصاعد الخطر في الداخل، ويخضع عهد (هيكوب) كرئيس للقرية للاختبار، يصبح على كل من التنين والفارس اتخاذ قرارات مستحيلة لإنقاذ نوعهم.



ويشارك في الأداء الصوتي للفيلم كل من النجوم كيت بلانشيت وكريستين ويج وتي جيه ميلر وجيرارد بتلر وجونا هيل وكريستوفر مينتز بلاز وجاي باروتشل ودجيمون هونسو وأمريكا فيريرا وكاريج فيرجسون وإف موراي ابراهام وكيت هارينتجتون وغيرهم.