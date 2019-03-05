تأكل شعرها منذ 6 سنوات.. شاهد ماذا أخرج الأطباء من بطن طفلة.. صور

نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، مجموعة من الصور، تظهر لحظة استخراج الأطباء في الصين لكتلة من الشعر تزن 1.5 كيلوجرام من بطن طفلة عمرها 8 سنوات.



التفاصيل تعود عندما كانت تأكل "فيف" شعرها وهى بعمر عامين فقط، إلا أنها أخبرت والدتها بالتوقف عن هذه العادة في بداية عام 2019.



وشعرت الطفلة منذ أيام بأعراض القيء وآلام شديدة في المعدة، حتى تم نقلها إلى مستشفى دونج هوا في جنوب الصين لتلقي العلاج.



وبخضوع الطفلة لفحص الأشعة المقطعية، أظهرت وجود كتلة كبيرة من الشعر متشابكة مع بقايا الطعام في معدتها.