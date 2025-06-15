عمرو رمزي يكشف سر عشقه للسينما والمسرح .. ويوجّه رسالة للمنتجين | فيديو

كشف الفنان عمرو رمزي عن تجربته الفنية والإعلامية، وأيهما الأفضل بالنسبة له، ورأيه في السوشيال ميديا، مؤكدًا أنه قدّم برنامج بودكاست خاصًا به، وقد لاقت التجربة نجاحًا كبيرًا.

وقال عمرو رمزي، خلال بودكاست «Top Secret» مع نهلة عامر، إن السوشيال ميديا أصبحت شيئًا مهمًّا جدًا في وقتنا الحالي، ولكننا نحتاج إلى الإعلام الواعي لنستطيع تقديم محتوى جيد للمشاهدين، مشيرًا إلى أنه رفض تقديم الكثير من الأعمال لضعف محتواها.

وأضاف عمرو رمزي أنه من عشاق السينما والمسرح، ويهتم بالسينما العالمية، مضيفًا أن هناك أفكارًا تناسب شخصيته سواء في الفن أو البرامج، خاصة أن الجيل الجديد مختلف عن الجيل الذي سبقه.

وأشار إلى أن الفنان أحمد أمين من الفنانين المميزين الذين يقدمون دراما متميزة، ولديه قدرة على الاختيار، مؤكدًا أنه لا يوجد مجال حقيقي للمسلسلات باللغة العربية الفصحى، وبالتالي لا يهتم المنتجون بمثل هذه الأعمال، قائلًا: «أفضل الدراما الهادفة».