عشماوي: الإنتهاء من تنفيذ المنطقة اللوجستية بقنا خلال 3 سنوات

وقع الدكتور إبراهيم عشماوي،مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،عقد إنشاء أول منطقة لوجستية تجارية بمحافظات الصعيد ، حيث يتم البدء فيها فورا على أن يتم الانتهاء منها خلال 3 سنوات ، وذلك تحت شعار"معا لتطوير صعيد مصر".



ويعد جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلا لوزارة التموين، أول جهة حكومية تستجيب لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، بضرورة الاهتمام بمحافظات الصعيد للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بطرق باب الاستثمار فى محافظات الصعيد.



وقال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن "مجموعة "رانجيس" الفرنسية التى تقوم بإدارة أسواق فرنسا على مساحة 600 فدان- ستقوم خلال الشهر المقبل بإجراء دراسة فنية وإدارية لإنشاء أسواق جملة متطورة لتقليل حلقات التداول والفاقد.



وأضاف أن المجتمع المصري يطالب بأسواق منظمة ولايوجد لدينا أسواق منظمة باستثناء سوقي العبور و6 أكتوبر ،ولابنية تحتية للتجارة الداخلية.



وأضاف عشماوي، أن إجمالي مساحة أول منطقة لوجيستية سيتم إنشاءها فى الصعيد تصل إلى 65 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع لمد ٥٠ سنة باستثمارا تصل الي ٢ مليار جنيه وتوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة و٢٠ الف غير مباشرة لشباب المحافظة في اول شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المضمار.



ونوه رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،إلى أنه سيتم تقسيم المنطقة اللوجستية إلى قسمين الأول على مساحة 20 ألف متر مربع لإقامة مجمع لوجستي للشركة والقسم الثاني على مساحة 45 ألف متر مربع لإقامة مركز تجاري ووحدات ادارية ونادي رياضي وفندق عليه.



وأوضح أن العقد يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير البنية التحتية اللوجستية للتجارة الداخلية في جميع المحافظات تدريجيا وجذب المستثمرين المحليين والدوليين لإتاحة السلع وضبط الأسعار وزيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل.



وقال عشماوي،إنه سيتم خلال الشهر القادم طرح 6 فرص استثمارية متنوعة، وستتم الترسية خلال شهرين، مشيرا إلى أن الجهاز يستهدف بنهاية العام الحالي الطرح في 14 محافظة من إجمالي 27 محافظة، وتوطين فرص استثمارية حقيقية بقطاع التجارة الداخلية، منوها إلى أن الجهاز قام خلال الشهرين الماضيين بطرح 8 فرص استثمارية في أكثر من محافظة والتى تشمل (المنوفية-الدقهلية- الشرقية-الفيوم- البحيرة-الاقصر) سيتم ترسيتهم خلال الشهر المقبل.



وقال أيمن حسام العضو المنتدب لشركة "المتحدة للتجارة والتوزيع":"إننا نمتلك أكبر شبكة توزيع لوجستية على مستوى مصر وأفريقيا لتقديم تغطية كاملة للصيدليات والسوبرماركت بامتداد الجمهورية والتي تشمل 123 مركز توزيع قائم على مساحة 180 الف متر مربع".



وأضاف حسام ، أنه لضمان النمو المستدام والريادة في السوق سيتم تحديث وتوسيع الشبكة بنسبة 150 % من خلال تطوير 7 مراكز لوجستية جديدة، مشيرا إلى أنه تم افتتاح الأول في 2016 وجاري افتتاح الباقي خلال 4 سنوات القادمة.



ولفت إلى أن أول مركز لوجيستي تم إنشائه بالعاشر من رمضان بسعة 72 ألف متر مكعب على مساحة 10 آلاف متر مربع، مشيرا إلى أنه جاري حاليا إنشاء مركزين لوجستيين بإجمالي سعة تخزينية 140 ألف متر مكعب في المنطقة الصناعية " بولاريس الزامل" بالسادس من أكتوبر، ومن المقرر افتتاحهما بحلول منتصف العام الجاري، على مساحة 22 ألف متر مربع.



وأكد أن الشركة تقوم بإنشاء مركز طنطا اللوجيستي في وسط مدينة طنطا بسعة 140 ألف متر مكعب، حيث من المتوقع افتتاحه في 2020 على مساحة 25 ألف متر مربع، مشيرا إلى أنه جاري تصميم أكبر مركز لوجيستي في دمنهور بمحافظة البحيرة بسعة 120 ألف متر مكعب، والجاري تنميتها بمعرفة شركة Hinosis ، ومن المستهدف افتتاحه في 2020 على مساحة 23 ألف متر مربع.



وأشار إلى أنه جاري كذلك تصميم أكبر مركز لوجيستي في قلب محافظة الإسكندرية في المنطقة الصناعية بسعة 145 ألف متر مكعب والذي من المتوقع افتتاحه في 2019 على مساحة 30 ألف متر.