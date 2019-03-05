وفد مركز البحوث الزراعية يتفقد أراضي زراعة النخيل بالوادي الجديد.. صور

قام وفد مركز البحوث الزراعية، صباح اليوم، بالمرور على الأراضى، المزمع زراعتها بالنخيل ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.



وقامت اللجنة بالمرور على محطة الزراعة الآلية بالخارجة وقرية الجزائر، بالوادي الجديد، حيث تم رفع إحداثيات وأخذ عينات ممثلة، لتحليلها كيماوى وطبيعى، بالإضافة للوقوف على خصوبة التربة كتقدير مبدئي، كما قامت اللجنة بزيارة محطة البحوث الزراعية بالخارجة وعرض نبذة عن الدور الذى تقوم به المحطة لخدمة التنمية الزراعية بالمنطقة، مساحة المحطة ٨٩ فدان بيانها كالتالى، ٥٠ فدانا منزرعة بالتجارب البحثية للاقسام البحثية المختلفة و٦ أفدنة تحت الاستصلاح و٦ أفدنة تحت نظام الدورة الزراعية و٦ أفدنة مصارف درجة أولى تخدم أراضي ومزارع الأهالي بمنطقتى خارجة ١ وخارجة ٢ و١٤ فدان طرق ومشايات لخدمة الحركة بالمزرعة و٧ أفدنة منشآت ومبانى (مبنى الإدارة - وحدة تصنيع التمور - ثلاجة حفظ وتخزين البلح - وحدة إعداد وتجهيز تقاوى الأساس - مبنى إدارة المزرعة البحثية - ٢ جراج للمعدات والآلات الزراعية والسيارات - ٢ مخزن لتخزين التقاوى والاسمدة والكهنة.



وضمت اللجنة الدكتور سامى وكيل المركز والدكتور جمال سرحان رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية والدكتور عز الدين جادالله مدير المعمل المركزي للنخيل والدكتور صلاح عبد المجيد رئيس قسم بحوث القمح والدكتور هانى التابعى رئيس قسم بحوث حصر وتصنيف الأراضي، والمهندس مجدى الحسينى رئيس الإدارة المركزية للزراعة الآلية.

