ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وفد مركز البحوث الزراعية يتفقد أراضي زراعة النخيل بالوادي الجديد.. صور

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:00 ص
صدى البلد
جمال صلاح الدين
قام وفد مركز البحوث الزراعية، صباح اليوم، بالمرور على الأراضى، المزمع زراعتها بالنخيل ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقامت اللجنة بالمرور على محطة الزراعة الآلية بالخارجة وقرية الجزائر، بالوادي الجديد، حيث تم رفع إحداثيات وأخذ عينات ممثلة، لتحليلها كيماوى وطبيعى، بالإضافة للوقوف على خصوبة التربة كتقدير مبدئي، كما قامت اللجنة بزيارة محطة البحوث الزراعية بالخارجة وعرض نبذة عن الدور الذى تقوم به المحطة لخدمة التنمية الزراعية بالمنطقة، مساحة المحطة ٨٩ فدان بيانها كالتالى، ٥٠ فدانا منزرعة بالتجارب البحثية للاقسام البحثية المختلفة و٦ أفدنة تحت الاستصلاح و٦ أفدنة تحت نظام الدورة الزراعية و٦ أفدنة مصارف درجة أولى تخدم أراضي ومزارع الأهالي بمنطقتى خارجة ١ وخارجة ٢ و١٤ فدان طرق ومشايات لخدمة الحركة بالمزرعة و٧ أفدنة منشآت ومبانى (مبنى الإدارة - وحدة تصنيع التمور - ثلاجة حفظ وتخزين البلح - وحدة إعداد وتجهيز تقاوى الأساس - مبنى إدارة المزرعة البحثية - ٢ جراج للمعدات والآلات الزراعية والسيارات - ٢ مخزن لتخزين التقاوى والاسمدة والكهنة.

وضمت اللجنة الدكتور سامى وكيل المركز والدكتور جمال سرحان رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية والدكتور عز الدين جادالله مدير المعمل المركزي للنخيل والدكتور صلاح عبد المجيد رئيس قسم بحوث القمح والدكتور هانى التابعى رئيس قسم بحوث حصر وتصنيف الأراضي، والمهندس مجدى الحسينى رئيس الإدارة المركزية للزراعة الآلية.
وفد مركز البحوث الزراعية يتفقد أراضي زراعة النخيل بالوادي الجديد.. صور
وفد مركز البحوث الزراعية يتفقد أراضي زراعة النخيل بالوادي الجديد.. صور
وفد مركز البحوث الزراعية يتفقد أراضي زراعة النخيل بالوادي الجديد.. صور
وفد مركز البحوث الزراعية يتفقد أراضي زراعة النخيل بالوادي الجديد.. صور
وفد مركز البحوث الزراعية يتفقد أراضي زراعة النخيل بالوادي الجديد.. صور
وفد مركز البحوث الزراعية يتفقد أراضي زراعة النخيل بالوادي الجديد.. صور
وفد مركز البحوث الزراعية يتفقد أراضي زراعة النخيل بالوادي الجديد.. صور
وفد مركز البحوث الزراعية يتفقد أراضي زراعة النخيل بالوادي الجديد.. صور

ترشيحاتنا

خناقة جديدة بين أحمد فهمي ومتابعيه.. وجمهوره: أنت ليه بتشتم؟

إخواني منشق يكشف الدور الخطير لتنظيم الأخوات داخل الجماعة الإرهابية.. فيديو

علي جمعة يحذر من فعل محدد عند اقتراب قيام الساعة

مجدي كامل يطلب الدعاء لنجله الأكبر: دعواتكم لأحمد ربنا يشفيه

الأزهر: يجوز الصلاة في المسجد بالحذاء بـ3 شروط

ارتفاع ضحايا حادث البحيرة لـ 6 قتلى و34 مصابا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين فى حادث تصادم بين 3 سيارات بالبحيرة.. صور

محمد هنيدي ينشر صورا لصديقة أحمد السقا الهولندية

تأكل شعرها منذ 6 سنوات.. شاهد ماذا أخرج الأطباء من بطن طفلة.. صور

عودة حركة مترو الأنفاق بالخط الأول بعد توقفها 30 دقيقة

أمين الفتوى يضع روشتة شرعية لإبطال السحر والحسد بـ 5 أمور.. فيديو

المركزي يوجه البنوك لإصدار شهادة أمان للفئات خارج المظلة الحكومية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع ضحايا حادث البحيرة لـ 6 قتلى و34 مصابا

شاهد.. إقلاع 33 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 725 سائحا

عاش هنا يوثق.. لماذا اختار إسماعيل عبد الحافظ الجيزة للاستقرار بها ؟

كفتة وبرجر وأرز بلبن.. وجبة خير لعمال النظافة بالإسماعيلية.. صور

وادي الجمال.. الطبيعة الخلابة ومخربشات ما قبل التاريخ في مكان واحد.. صور

فيديو

400 مشارك بمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات.. فيديو
فيديو جراف| الخمور تقتل 84 شخصا بالهند وتصيب 200 آخرين بالتسمم‎‏
إخواني منشق يكشف الدور الخطير لتنظيم الأخوات داخل الجماعة الإرهابية.. فيديو
تعرف على الجديد في حركة البيع والشراء بسوق السيارات المستعملة.. فيديو
محمد الشرنوبي يكشف كواليس غنائه مع الموسيقار عمر خيرت.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد وقف تداول أي عملات ورقية مدون عليها نصوص؟

هل تؤيد وقف تداول أي عملات ورقية مدون عليها نصوص؟