الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

فسر علماء النفس ان سبب ارتباط السيدة بـ رجل اصغر منها يعود لرغبتها في الشعور بتجدد شبابها وأنها مازالت مرغوبة مهما تقدم بها العمر، وحتى نجمات هوليوود لم يسلمن من هذا الهاجس وقررن الارتباط برجال أصغر منهن في العمر.



وآخر النجمات التي انضمت لتلك القائمة، هي الايطالية مونيكا بيلوتشي التي ظهرت لأول مرة مع حبيبها نيكولاس، اليوم، ضمن فعاليات اليوم الختامي لأسبوع الموضة في باريس.



ويصغر نيكولاس النجمة العالمية بـ 16 عاما، فهي تبلغ من العمر 54 عاما اما هو 36 عاما.



وبعد انفصال المغنية الأمريكية مايلي سايرس عن الملياردير الأسترالي جيمس باكر، داوت جروحها مع الراقص الشهير بريانا تانكا الذي يعد فارق العمر بينهما 13 عاما، ورغم ذلك العلاقة مستمرة منذ أكثر من عامين.



ونجحت شاكيرا في خطف قلب لاعب كرة المنتخب الاسباني ونجم خط دفاع فريق برشلونة جيرارد بيكيه في فترة قليلة، وارتبط به برغم فارق العمر الكبير.



تبلغ شاكيرا التي تعد من أصول كولومبية من العمر 42 عاما، اما بيكيه ذو 32 عاما وأنجبت منها طفليه ساشا وميلانو.



وكررت النجمة العالمية جينفير لوبيز هذه التجربة مرتين، الاولى مع الممثل كاسبر سمارت الذي ارتبط به هو يصغرها في العمر بحوالي 18 عاما.



ثم ارتبطت لوبيز – 49 عاما- في 2017 بـ لاعب كرة السلة اليكس رودريجرز الذي يبلغ من العمر 43 عاما.



