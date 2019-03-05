إطلالة جديدة بالأبيض لميجان ميركل اليوم بالقصر الملكي.. صور

تألقت ميجان ميركل دوقة ساسكس اليوم في إطلالة أنيقة وبسيطة بالأبيض خلال حضورها حفل بمناسبة الذكرى الخمسين لتتويج الأمير تشارلز أمير ويلز، وذلك بإحدى قاعات قصر باكنجهام بلندن.



واختارت ميجان ميركل إطلالة راقية، حيث ارتدت معطف باللون الأوف وايت من براند أماندا واكيلي وبلغ سعره 895 جنيه إسترليني، مع فستان مطرز بالورود البسيطة.



واختارت ميجان تسريحة شعرها المفضلة وهي التي تظهر بها عادة في المهام الرسمية، حيث تفضل تسريحة الكعكة وتصفيف الشعر بشكل بسيط بدلًا من تركه منسدلًا على الأكتاف.



ورغم أنها حامل في شهرها السابع، إلا أنها مازالت ترتدي حذاء أنيق بكعب عال بلون رقيق، باعتبارها عادة ملكية فيما يخص الأناقة بضرورة التزام اميرات العائلة الملكية بارتداء الكعب العالي.